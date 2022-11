Samsung Galaxy M52 5G: Android 13 e One UI 5.0 approdano sulla serie M

Continua la cascata di aggiornamenti ad Android 13 e One UI 5.0 (qui il nostro approfondimento) sugli smartphone Samsung, che sembra intenzionata a portare l'ultima versione del robottino verde su tutti i suoi dispositivi compatibili.

Dopo aver aggiornato senza sosta le serie Galaxy S, i pieghevoli, due telefoni della serie A, i Tab S8 e persino l'Xcover, oggi è la volta della serie M con l'ottimo medio gamma Galaxy M52 5G.

Android 13 e One UI 5.0: le novità per la serie M

L'aggiornamento ad Android 13 e One UI 5.0 dovrebbe portare gran parte delle novità che abbiamo già visto per gli altri smartphone, come la nuova schermata di blocco, anche se probabilmente alcune funzionalità potrebbero non essere incluse.

Purtroppo al momento la pagina di Samsung non indica l'aggiornamento, quindi non abbiamo le note di rilascio complete, ma sappiamo che oltre ad Android 13 e One UI 5.0, ci sono anche le patch di sicurezza di novembre, con molte correzioni.