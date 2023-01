Samsung apre i Galaxy Experience Space, per provare i nuovi Galaxy e non solo

In quell'occasione infatti la casa di Seul aveva aperto degli store temporanei in cui far " toccare " con mano agli utenti (immagine sotto) le sue ultime tecnologie, ma erano solo due spazi, a Londra e New York. Ora, in occasione dell'Unpacked 2023 , saranno ben 29 i Galaxy Experience Store in tutto il mondo. Scopriamo dove e cosa offriranno!

Mancano pochi giorni all'evento Unpacked 2023 del 1° febbraio durante il quale Samsung presenterà al mondo gli attesissimi Galaxy S23 ( qui trovate l'ultima notizia sulle cover ), e per l'occasione il gigante coreano rilancerà l'idea delle esperienze live introdotte per l' Unpacked di agosto 2022.

Galaxy Experience Space: cosa aspettarsi

Come spiega Stephanie Choi, EVP e Responsabile Marketing della divisione Mobile eXperience di Samsung Electronics, per Samsung introdurre novità non significa solo mettere nelle mani degli utenti un nuovo dispositivo, ma anche mostrare in maniera immersiva e diretta la tecnologia dell'azienda.

I Galaxy Experience Space sono spazi temporanei in cui gli utenti potranno quindi sperimentare le novità dell'azienda.

Per esempio, il Galaxy Experience Space di San Francisco, al numero 111 di Powell Street, è uno dei più importanti (ricordiamo che l'Unpacked 2023 si terrà proprio in quella città).

È infatti un padiglione in cui i visitatori potranno partecipare a mostre interattive. Tra queste, troviamo concept come una lente per testare l'ultimo sistema di fotocamere, esperienze immersive per giocare con le impostazioni per creare contenuti e apprezzarne le caratteristiche, oppure situazioni per scoprire le potenzialità dell'ecosistema connesso Galaxy, o per essere informati sull'impegno di Samsung verso un futuro sostenibile.

Quest'ultimo punto è particolarmente curato, con mostre che permetteranno di comprendere la vision "Everyday Sustainability" di Samsung e le procedure ecocompatibili adottate dall'azienda.

Ma abbiamo detto che questi spazi saranno 29, sparsi in tutto il mondo. Scopriamo dove.