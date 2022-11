Samsung Galaxy A71 riceve l'aggiornamento ad Android 13

In materia di aggiornamenti, Samsung sicuramente rientra tra le aziende più efficienti. In particolare, il marchio sudcoreano ha già rilasciato Android 13 su diversi smartphone e tablet, tenendo fede alle promesse fatte in precedenza. In tal senso, l'ultimo dispositivo ad aver ricevuto il major update in Europa è stato il Galaxy A71.

Nel dettaglio, questo aggiornamento viene fornito con la versione del firmware A715FXXU8DVK1 in Polonia ed introduce ovviamente la nuovissima One UI 5.0, accompagnata dalle patch di sicurezza di ottobre 2022. L'update è attualmente in fase di lancio ed è molto probabile che raggiunga altri paesi europei entro i prossimi giorni.