Samsung Galaxy A54 5G esce allo scoperto: non sarà una rivoluzione

Conosciamo bene l'attività di Samsung nel settore degli smartphone, la quale non è soltanto dedicata ai dispositivi Android di fascia alta ma anche a quelli di gamma media.

Nelle ultime ore sono emersi interessanti dettagli che riguardano proprio questo settore del mercato, con il Galaxy A54 5G che è trapelato online. Le immagini che trovate nella galleria alla fine di questo articolo ci mostrano il suo design.

Dalle immagini capiamo che il look del nuovo Galaxy A54 5G non si discosterà particolarmente da quello del suo predecessore: posteriormente vediamo un modulo fotografico rettangolare con tre sensori e il flash LED, mentre anteriormente vediamo un display forato centralmente per ospitare la fotocamera anteriore e bordi relativamente piatti.