Samsung Galaxy A53 5G inizia a ricevere l'aggiornamento alla One UI 5.0 con Android 13

L'aggiornamento – che viene fornito con la versione del firmware A536BXXU4BVJG - introduce diverse novità, tra cui nuove opzioni di colore per temi dinamici, supporto per widget impilabili, nuove gesture per video a schermo diviso, miglioramenti per l'app My Files, miglioramenti per l'app fotocamera, aggiornamento delle patch di sicurezza Android a ottobre 2022 e ottimizzazioni varie. Ovviamente non manca la nuova interfaccia utente su cui l'azienda coreana punta tanto e diversi miglioramenti sulla privacy e sulla sicurezza del telefono. Per quanto riguarda le tempistiche, l'update dovrebbe essere lanciato a breve in tutti i paesi europei mentre altri mercati verrà rilasciato entro i prossimi giorni.