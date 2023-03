Samsung Galaxy A52s si aggiorna e riceve la One UI 5.1

Nel 2022, Samsung si è aggiudicata il premio di "regina degli aggiornamenti" all'interno del mondo Android. Dopo Google, il produttore coreano è noto per essere uno dei più veloci a rilasciare aggiornamenti per i propri dispositivi. Dopo aver già rilasciato la recente One UI 5.1 per diversi smartphone e tablet, Samsung ha avviato il rollout della One UI 5.1 anche per il suo Galaxy A52s.

Samsung ha dunque avviato la distribuzione dell'aggiornamento One UI 5.1 per il Galaxy A52s: l'update è sicuramente arrivato in Germania e in Italia, ma probabilmente il rollout è partito anche in altri paesi europei. L'aggiornamento ha una dimensione considerevole di (si parla di circa 1433 MB) ed è caratterizzato dalla versione firmware A528BXXU2EWC1. Non mancano ovviamente le patch di sicurezza di marzo 2023.