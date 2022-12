Samsung rilascia ancora aggiornamenti: Android 13 arriva anche su Galaxy A51 5G

Samsung si conferma (ancora una volta) uno dei produttori più attenti al supporto dei propri dispositivi: la società rilascia praticamente ogni settimana nuovi aggiornamenti per smartphone e tablet, e l'ultimo in questa lista è Galaxy A51 5G, che riceve finalmente Android 13 e One UI 5.0.

Offerte Amazon

L'aggiornamento in questione per Galaxy A51 5G è caratterizzato dalla versione firmware A516BXXU5EVL2 ed è in rollout in alcune nazioni europee, tra cui Francia, Svizzera e stati della Scandinavia. Ovviamente, nel giro di qualche giorno al massimo l'update arriverà anche sui dispositivi italiani.

La One UI 5.0 è basata su Android 13 e porta con sé diverse novità, soprattutto dal punto di vista grafico: widget migliorati, possibilità di personalizzare molto più a fondo la schermata di blocco e tanto altro (ne abbiamo parlato molto nello specifico in questo articolo). L'aggiornamento per Galaxy A51 5G porta inoltre le patch di sicurezza di dicembre 2022.

Come detto in precedenza, l'update sarà disponibile anche in Italia nel giro di pochi giorni: come sempre, per controllare la presenza di aggiornamenti basta recarsi in Impostazioni > Aggiornamenti software e scaricare il file d'installazione.