Samsung Galaxy A34, emergono render e primi dettagli

Fonte: Giznext

Grazie a OnLeaks e Giznext, siamo riusciti ad entrare in possesso dei primi render e di alcune specifiche del nuovo medio gamma della casa di Seul. Galaxy A34: design Dal punto di vista del design, possiamo notare una maggiore cura e un miglioramento rispetto a quanto visto nei modelli precedenti. Il dispositivo infatti si presenta con cornici leggermente curve, bordi curvi e uno schermo piatto. Come il Galaxy A14 visto a ottobre, il telefono presenta un notch a goccia per la fotocamera frontale, cornici sottili per ospitare il pannello Infinity-U e una porzione inferiore (il "mento"), leggermente più spesso degli altri lati, ma non come nei modelli della precedente generazione.

Fonte: Giznext

Sul lato destro troviamo sia il bilanciere del volume che il tasto di accensione, in cui è integrato il sensore di impronte digitali. Nella parte inferiore, invece, possiamo osservare la porta USB-C, un microfono e, finalmente, il jack per le cuffie da 3,5 mm. Il carrellino per la SIM è posizionato invece sul bordo superiore.

Fonte: Giznext

Galaxy A34: caratteristiche tecniche Per quanto riguarda invece le caratteristiche tecniche, siamo riusciti a ottenere questi dati: Schermo: Infinity U da 6,5 ​​pollici

Infinity U da 6,5 ​​pollici Fotocamere posteriori: tre, con flash LED

tre, con flash LED Dimensioni: 161,3 x 77,7 x 8,2 mm Per quanto riguarda tipo e risoluzione del pannello non ci sono informazioni, ma è lecito attendersi lo stesso pannello sAMOLED del predecessore Galaxy A33 5G. Per quanto riguarda la presenza di connettività 5G, non è certa, ma è sicuramente molto probabile, mentre la presenza di tre fotocamere posteriori con flash LED è confermata sia dai rendering che da una fonte interna. Prezzo e disponibilità Secondo Giznext, Samsung ha appena inviato il dispositivo in produzione, ed è quindi difficile che venga presentato entro l'anno. Tutto lascia supporre un lancio nella prima metà del 2023. Anche il prezzo è ignoto, ma dovrebbe essere in linea con il Galaxy A33 5G (389 euro al lancio), se non peggio visto il trend del momento, anche se forse una limata potrebbe favorirne la diffusione. Continuate a seguirci per scoprire ulteriori dettagli, e intanto vi lasciamo al video in cui potete ammirare il nuovo dispositivo da tutti i lati.