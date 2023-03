Samsung Galaxy A34 e A54: sfondi pronti al download

Dopo aver avuto una ricca panoramica sulle specifiche tecniche attese e sui presunti prezzi di lancio di questi tre nuovi modelli, siamo anche in grado di avere un completo assaggio degli sfondi ufficiali di questi dispositivi. La galleria in basso mostra in anteprima tutte le immagini corrispondenti agli sfondi.

Si tratta di 21 immagini statiche e sfondi animati. Gli sfondi sono stati estratti dalla One UI. La risoluzione corrisponde a 1.080 x 2.340 pixel per Galaxy A34 e 1.080 x 2.400 pixel per Galaxy A54.