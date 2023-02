Trapelati Samsung A34 ed A54: si sente il profumo di S23

Samsung Galaxy A34 leaked

Rispetto a Galaxy A33, le cornici attorno al display non sembrano affatto ridotte (anzi!). In compenso la parte frontale è completamente piatta, mentre il retro mima in buona parte proprio quello della serie S23, con "solo" 3 fotocamere, il che è un bene (di solito, in questa fascia, 4 fotocamere significano solo tendere a far numero).

Dal punto di vista tecnico Galaxy A34 dovrebbe essere un 6,6'' SuperAMOLED a 120 Hz con risoluzione full HD, spinto dal processore MediaTek MT6877V octa-core, con 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di archiviazione, con l'opzione microSD per l'espansione.

La fotocamera principale è una 48 megapixel, affiancata da una 8 ed una 5 megapixel, probabilmente per grandangolo e zoom? Davanti troviamo invece un sensore da 13 megapixel, mentre la batteria è una generosa 5.000 mAh, che dovrebbe garantire una buona autonomia.

Non manca la certificazione IP67 (resistente all'ingresso della polvere e ad immersioni fino ad 1 metro di profondità per 30 minuti).

Qui sotto potete amirrarlo nelle sue quattro colorazioni, tra le quali spicca quella multicolore che abbiamo messo anche in copertina. Chiariamo che tutte queste informazioni provengono da Winfuture, una fonte solitamente molto affidabile, pertanto non nutriamo troppi dubbi sulla loro legittimità. Per il momento però non ci sono informazioni circa disponibilità e prezzo, anche se il lancio dovrebbe avvenire in primavera.