Samsung Galaxy A24 ufficiale: l'entry-level che mima il top di gamma

Samsung Galaxy A24: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

Al momento il nuovo Galaxy A24 è stato annunciato solo per il mercato vietnamita al momento.

Le colorazioni disponibili sono Lime Green, Vampire Black e Silver. Il prezzo di lancio corrisponde all'equivalente di circa 250€. Torneremo ad aggiornarvi non appena Samsung annuncerà i suoi piani per Galaxy A24 in Europa.