Samsung conferma il lancio di Galaxy A24: ecco i primi render e le specifiche

Periodo di annunci per Samsung, che in Turchia ha ufficializzato l'arrivo sul mercato di nuovi smartphone, tra cui Galaxy A14, Galaxy A34 5G, Galaxy A54 5G e Galaxy A24. Quest'ultimo, in particolare, verrà rilasciato "nei prossimi mesi" e in questi giorni sono trapelati alcuni suoi rendering e vari dettagli sulle specifiche tecniche.