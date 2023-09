Pronto il successore di Samsung Galaxy A14: ecco i render di Galaxy A15

Samsung non si ferma mai. A riguardo, The Tech Outlook, in collaborazione con OnLeaks, ha diffuso i render in alta definizione del prossimo smartphone del produttore coreano: si tratta di Galaxy A15. Dunque, a distanza di pochi mesi dal lancio di Galaxy A14 (che ha debuttato nel febbraio 2023), l'azienda sarebbe in procinto di presentare il successore, caratterizzato da un design simile ma con un'eccezione: Galaxy A15, infatti, presenta dei pannelli laterali piatti.