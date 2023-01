Samsung presenta Galaxy A14: display a 90 Hz e 5G

Samsung si conferma tra i protagonisti del mercato smartphone, non solo per quanto riguarda i top di gamma ma anche per quanto concerne il segmento dei medio-gamma e degli entry-level.

Offerte Amazon

Dopo i primi rumor emersi nelle scorse settimane, l'azienda sudcoreana ha presentato ufficialmente il nuovo Galaxy A14 5G. Si tratta di un dispositivo entry-level con caratteristiche interessanti, soprattutto per quanto riguarda il comparto del display e per la connettività. Andiamo a vedere insieme le specifiche tecniche.