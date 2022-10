Galaxy A04e è l'ultimo entry-level di Samsung

Il dispositivo non offre spunti di particolare interesse , a parte il fatto che dovrebbe essere caratterizzato da un prezzo basso (si spera, visti i precedenti ) e non viene neanche nominato il sensore di impronte . Ma non saltiamo a conclusioni affrettate e scopriamo le sue caratteristiche!

Samsung Galaxy A40e: caratteristiche tecniche

Display : 6,5" HD+ (1560 × 720 pixel) PLS LCD Infinity-V

: 6,5" HD+ (1560 × 720 pixel) PLS LCD Infinity-V Processore : Octa Core MediaTek Helio G35 da 2,3 GHz a 12 nm

: Octa Core MediaTek Helio G35 da 2,3 GHz a 12 nm GPU : IMG PowerVR GE8320

: IMG PowerVR GE8320 RAM : 3 GB/4GB

: 3 GB/4GB Archiviazione : 32 GB /64GB / 128GB, espandibile tramite microSD fino a 1 TB

: 32 GB /64GB / 128GB, espandibile tramite microSD fino a 1 TB Reti : Dual SIM (nano + nano / microSD)

: Dual SIM (nano + nano / microSD) Sistema operativo : One UI 4.1 basata su Android 12

: One UI 4.1 basata su Android 12 Sicurezza: Knox

Knox Fotocamere posteriori : Principale : 13 megapixel, apertura f/2.2, flash LED Sensore di profondità : 2 megapixel, apertura f/2.4

: Fotocamera anteriore : 5 megapixel, apertura f/2.2

: 5 megapixel, apertura f/2.2 Dimensioni : 1164,2 x 75,9 x 9,1 mm

: 1164,2 x 75,9 x 9,1 mm Peso : 188 g

: 188 g Connettività : Doppio 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4+5GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS

: Doppio 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4+5GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS Batteria: 5.000 mAh

Come si vede, il nuovo Galaxy A40e punta tutto sull'aspetto, con un design unibody in policarbonato colorato, senza cornici in metallo che separano lo schermo dal pannello posteriore, come consuetudine per gli smartphone Samsung economici, e sull'autonomia, grazie alla capiente batteria da 5.000 mAh.

Molte delle caratteristiche tecniche, tra cui processore e schermo, ricordano il non ancora annunciato Galaxy M04, e verrà lanciato in tre versioni: 3/32 GB, 4/64 GB e 4/128 GB. Desta curiosità il fatto che nelle specifiche non sia indicato il sensore d'impronte, che non è presente sul retro e si spera sia almeno nel pulsante di accensione. Questo è posizionato sul lato sinistro, sotto al bilanciere del volume, mentre il carrellino per SIM e microSD è sul lato destro.

Dal punto di vista software, Galaxy A40e arriva sul mercato con Android 12 e One UI 4.1, ed era difficile aspettarsi qualcosa di diverso vista la fascia di appartenenza del dispositivo.