Scoprite tutti i Samsung Galaxy che riceveranno 4 anni di aggiornamenti!

Fino a qualche anno fa nel panorama smartphone Apple è risultata ampiamente il miglior produttore in termini di supporto software, assicurando ai suoi iPhone anni di aggiornamenti che nel mondo Android non si sono mai visti. Questo però è cambiato nell'ultimo periodo, soprattutto grazie alle nuove politiche di Samsung .

Indice

Telefoni Galaxy S

Pieghevoli Galaxy Z

Tablet Galaxy Tab

Smartwatch Galaxy Watch

Telefoni Galaxy A

Tempistiche di aggiornamento

Sulle tempistiche di aggiornamento software come al solito è impossibile pronunciarsi con certezza.

Negli ultimi anni Samsung si è distinta per una rapidità nel rilasciare aggiornamenti fuori dal comune rispetto ai suoi rivali. Chiaramente questo vale per i top di gamma del momento, e per i dispositivi più recenti. Potrebbe volerci più tempo invece per i modelli più datati.