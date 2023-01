Samsung sul trono dei pieghevoli: Fold 5 avrà il display pieghevole a 360°?

Le immagini che trovate nella galleria in basso mostrano un prototipo di pieghevole sul quale Samsung ha svelato ufficialmente il suo nuovo display. Si tratta di un display denominato Flex In and Out, a causa del fatto che è in grado di piegarsi a 360°, e quindi sia verso l'interno che verso l'esterno.

Con questo display Samsung potrebbe aver risolto uno dei punti negativi che da sempre hanno caratterizzato i pieghevoli: la piega sulla cerniera. Chiaramente la piega, che per definizione deve esserci nei display pieghevoli, non è scomparsa ma è stata minimizzata in maniera evidente.

L'avanzamento tecnologico del display svelato da Samsung si vede in maniera rilevante anche nello spessore del dispositivo quando è chiuso, il quale risulta evidentemente meno ingombrante rispetto a quanto abbiamo visto con i più recenti pieghevoli lanciati sul mercato.

Al momento non vi sono conferme ufficiali ma i rumor emersi in rete indicano che questo nuovo display pieghevole Flex In and Out potrebbe debuttare su Galaxy Z Fold 5. Ancora c'è tempo per il lancio del dispositivo, che non avverrà prima della prossima estate. Quindi ci sono buone speranze. Continuate a seguirci per rimenere aggiornati sulle prossime novità che arriveranno per i pieghevoli di casa Samsung.