Samsung avrebbe deciso: in Europa i Galaxy S24 avranno a bordo l'Exynos 2400

Nonostante manchino ancora tanti mesi alla presentazione dei nuovi top di gamma di Samsung, trapelano già interessanti indiscrezioni sulla gamma di Galaxy S24. In particolare, il noto informatore Ice Universe ha affermato che anche la variante Plus beneficerà di un upgrade relativamente al display. Lo smartphone, infatti, potrebbe essere equipaggiato con un pannello in grado di raggiungere i 2.500 nit (così come i modelli standard e Ultra). Tra l'altro, per la prima volta dopo tanto tempo, questa variante potrebbe abbondonare la risoluzione FHD per utilizzare quella WQHD+ (3120x1440). Le novità, però, non si esauriscono qui.