Samsung e GOS: il servizio che diminuisce le prestazioni del vostro smartphone

In Corea del Sud si sta parlando moltissimo in queste ultime ore, soprattutto su YouTube e nei forum, di una app preinstallata in tutti gli smartphone Samsung e chiamata GOS. GOS sta per Game Optimization Service e come fa intuire il nome serve ad ottimizzare l'esperienza di gioco sui propri smartphone.

Quello che sembra fare è limitare le prestazioni dei giochi, riducendo la potenza massima che può essere utilizzata dal gioco. Un vero peccato per chi ha comprato uno degli ultimi top di gamma dell'azienda per giocare al massimo delle prestazioni con i propri giochi preferiti. C'è però anche da dire che negli ultimi anni non ci sono state particolari rimostranze da parte dei giocatori, visto che probabilmente i giochi per smartphone Android non riescono comunque a sfruttare davvero tutta questa potenza. Parliamo di anni perché GOS non è certo una novità essendo presente da varie generazioni di smartphone.

Stando a quanto raccolto dall'utente Twitter GaryeonHan (che sembra però aver preso la cosa come crociata personale) GOS va ad applicare la sua limitazione di prestazioni a ben 10.001 app (raccolte in questo file Excel), fra cui quelle di utilizzo più comune, come Facebook, Instagram, Spotify o Microsoft Word. Non quindi solo giochi. Sempre dalle informazioni raccolte sembra che GOS dalla versione 4.0 della One UI non sia poi più aggirabile dagli sviluppatori delle app.