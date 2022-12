Samsung ha ascoltato gli utenti: Camera Assistant arriverà anche su altri Galaxy

Rilasciata un paio di mesi fa per la serie Galaxy S22 , Camera Assistant è un altro modulo per Good Lock che consente di accedere ad alcune impostazioni della fotocamera.

Proprio come Expert RAW , l'app che permette di accedere a controlli specifici per la fotocamera e ricavare un file DNG ad alta fedeltà, Samsung ( una selezione dei suoi migliori smartphone ) molto probabilmente amplierà la platea di dispositivi che avranno accesso a Camera Assistant .

Il problema è che l'app è disponibile solo sulla serie Galaxy S22 , e gli utenti ne hanno richiesto a gran voce l'arrivo anche sui precedenti dispositivi. Beh, a quanto sembra il gigante coreano ha ascoltato le richieste e cercherà di rendere disponibile Camera Assistant per il maggior numero di dispositivi possibile, lanciando presto anche un annuncio sul programma di espansione.

L'app, che ha ricevuto a novembre un aggiornamento con la compatibilità della sua icona con Material You , ha un' interfaccia molto semplice , una schermata contenente una serie di interruttori e un paio di menu a discesa, ma nondimeno è molto potente.

Al momento non si sa ancora la lista dei dispositivi per i quali l'app sarà disponibile o le tempistiche di rilascio, ma nondimeno è una buona notizia per i possessori di telefoni Samsung, e una riprova della bontà del supporto software dell'azienda.