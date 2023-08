Samsung consentirà a Bixby di utilizzare la vostra voce

Bixby, l'assistente vocale proprietario di Samsung, si appresta a ricevere un'inedita ed interessante funzionalità che consentirà agli utenti di addestrare l'assistente per rispondere con la loro voce. In particolare, l'applicazione Bixby Voice Creator è disponibile per smartphone e tablet Galaxy e, come accennato sopra, permetterà agli utenti di creare una propria voce personalizzata da far utilizzare all'assistente. Sulle tempistiche di lancio, la funzionalità non è ancora pienamente disponibile e non si sa se è necessario l'aggiornamento alla One UI 5.1.1.

Per controllare se disponete già di questa novità, sarà sufficiente accedere alle impostazioni dell'app Bixby e poi recarsi nel menu Lingua e stile vocale. Qui dovreste verificare la presenza della voce Crea voce personalizzata nella parte bassa dello schermo. Prima di selezionare l'opzione, inoltre, occorre verificare se la batteria abbia almeno il 30% dell'autonomia e poi procedere in questo modo: