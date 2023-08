Samsung dà il via ufficiale alla beta One UI 6 con Android 14

Samsung, nella giornata odierna, ha ufficializzato il lancio del suo programma beta di One UI 6, la nuova interfaccia basata su Android 14. Per ora, l'update è accessibile negli Stati Uniti, in Corea del Sud e in Germania, e più in generale per tutti gli utenti a cui apparirà il pulsante di accesso disponibile nell'app Samsung Members.

Tra i punti di forza di questo update, dovremmo trovare un design più semplice e maggiori opzioni di personalizzazione. In particolare, nell'ambito del design, secondo una nota dell'azienda coreana, ci saranno molti elementi ottimizzati al fine di conferire al tutto un aspetto più moderno. A questo proposito, l'azienda ha dichiarato: "One UI 6 ha un aspetto decisamente semplice. Molti elementi sono stati adattati e ora appaiono più moderni e ridotti. Inoltre, basta un solo tocco dall'angolo in alto a destra del display per visualizzare l'intero pannello rapido. Ciò consente agli utenti di accedere più rapidamente alle impostazioni del proprio dispositivo".