Samsung rilascia una nuova beta di Android 13 per Galaxy S22, ma la stabile?

Dopo aver annunciato l'avvio del programma beta, Samsung sta portando avanti lo sviluppo delle One UI 5 con Android 13 con il rilascio della terza build, sempre del programma beta, per la serie S22 (qui la nostra recensione del Galaxy S22+) in alcune regioni del mondo. L'aggiornamento porta una serie di novità, tra cui il supporto delle icone a tema per più app, ma con il rilascio della stabile di Android 13 da parte di OnePlus, le aspettative degli utenti verso il produttore Android che garantisce il miglior supporto software sono molto alte, e tutti vogliono la stabile. Andiamo intanto a scoprire cosa offre il nuovo aggiornamento. Canale Telegram Offerte Con la nuova beta, Samsung espande il supporto delle icone a tema, non solo relegato alle sue app proprietarie. A questo punto però si scontra con Google, le cui app in realtà non supportano i temi in quanto non ancora aggiornate per fornire le app monocromatiche, necessario per l'implementazione delle icone a tema.

Fonte: Mishaal Rashman

Ma come fanno quindi queste app a seguire il tema di sistema nei Pixel? Come osservato dal noto Mishaal Rahman, nei Pixel le app possano cambiare a seconda del tema grazie a un flag Launcher3 che costringe il Pixel Launcher a utilizzare icone monocromatiche integrate se l'app non ne fornisce una.

Ovviamente sui Samsung non c'è il Pixel Launcher, e quindi non si potranno avere le icone Google a tema, anche se si pensa che l'aggiornamento arrivi prima del lancio della One UI 5 stabile. Per quanto riguarda le altre novità della terza beta di One UI 5, Samsung afferma di aver apportato miglioramenti alle animazioni, una nuova funzionalità per creare album fotografici personalizzati in stile presentazione per l'app Galleria e una serie di correzioni di bug. Nell'immagine qui sotto trovate il changelog delle modifiche completo, ma ora tutti si stanno aspettando che Samsung rilasci la stabile. Speriamo di potervi aggiornare a riguardo al più presto.