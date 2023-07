Samsung conferma che è in arrivo il nuovo Galaxy S23 FE

Samsung, dopo un piccolo stop alla serie, potrebbe lanciare il nuovo Galaxy S23 FE entro la fine dell'anno. Un rappresentante del produttore coreano, infatti, ha confermato ad Android Authority questa notizia. In particolare, Justin Hume, vicepresidente del mobile per Samsung South Africa, durante l'intervista ha dichiarato che presto a riguardo ci sarà un annuncio.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, lo smartphone, in alcuni Paesi, dovrebbe avere un processore Exynos 2200, mentre in altre Regione debutterebbe con lo Snapdragon 8 Gen 1. La RAM dovrebbe ammontare a 8 GB, la memoria interna a 128/256 GB. Il tutto verrebbe completato da una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25 W e da un triplo sensore fotografico posteriore, tra cui il principale da 50 MP. Per quanto riguarda il design, secondo precedenti indiscrezioni, il dispositivo presenterebbe uno schermo piatto da 6,4 pollici dotato di foro centrale per la fotocamera anteriore e di lettore di impronte sotto al display.

Le cornici intorno allo schermo, poi, sarebbero piuttosto pronunciate.