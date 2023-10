Galaxy S23 FE vuole togliere un po' di visibilità ai Pixel 8?

Non è un caso se gli appassionati descrivono i mesi di settembre e ottobre come Techtember e Techtober, proprio perché diversi marchi lanciano i loro prodotti in questo periodo, ma il 4 ottobre si prospetta una giornata impegnativa. Non solo Google annuncerà la nuova serie Pixel 8, ma a quanto pare anche Samsung vuole toglierle un po' di visibilità con una presentazione importante (a proposito, sapete come personalizzare un telefono Samsung?).

La notizia viene direttamente da Samsung India, che ha aggiornato la propria immagine di intestazione dell'account su X con una grafica che mostra il blocco fotocamere di un telefono e la scritta "The New Epic - Launching on October 4".