Samsung annuncia la beta di One UI 6 con Android 14, poi ci ripensa

Dopo i recenti lanci di Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5, Samsung aveva appena annunciato la beta della sua nuova interfaccia basata su Android 14 per la serie S23: la One UI 6. La beta avrebbe dovuto dare un assaggio della nuova release Android inizialmente agli utenti di Stati Uniti, Corea del Sud e Germania. Infatti è proprio nella sua newsroom tedesca che Samsung aveva inizialmente reso noto l'aggiornamento, al quale si sarebbero susseguiti poi degli annunci ''più in grande'' per Corea e Stati Uniti. One UI 6 è stata pensata principalmente con lo scopo di andare a modificare l'interfaccia del dispositivo, secondo quanto dichiarato dall'azienda.

A primo impatto il cambiamento principale che si nota nella nuova interfaccia è sicuramente quello alle impostazioni rapide. In cima alla schermata risaltano i due grandi toggle per il Wi-Fi ed il Bluetooth, sotto i quali vengono raccolti i toggle delle altre impostazioni in una griglia 4x3. Ulteriormente sotto troviamo lo slider per la regolazione della luminosità insieme ai due pulsanti per attivare rapidamente il Tema Scuro ed il filtro per la luce blu. Visivamente la nuova estetica ricorda sicuramente molto l'impostazione di iOS e se ciò non bastasse, secondo quanto dichiarato da Samsung, sarà possibile richiamare il Quick Panel con un singolo tocco nell'angolo in alto a destra.