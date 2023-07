Samsung aggiorna Expert RAW: migliora la qualità dell'immagine

Il nuovo aggiornamento rilasciato per Expert RAW fa riferimento alla versione 2.0.10.6 dell'app. Samsung non ha dettagliato particolarmente il changelog, menzionando esclusivamente dei miglioramenti per la qualità dell'immagine, soprattutto per la gestione della saturazione. Oltre a questo, vengono menzionati bugfix generali e miglioramenti per la stabilità dell'app.

Vi ricordiamo che l'app Expert RAW è disponibile per modelli selezionati di Samsung, principalmente per i modelli top di gamma. L'app offre la possibilità di scattare in maniera personalizzata, andando ad esempio a scegliere manualmente i parametri di scatto.

L'aggiornamento è in fase di distribuzione automatica attraverso il Galaxy Store di Samsung.

Qui sotto trovate il pulsante diretto per controllare se avete l'ultima versione dell'app.