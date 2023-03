Che spettacolo i colori dei nuovi Samsung!

Il video che vedete qui sotto mostra in anticipo i nuovi dispositivi di casa Samsung praticamente dal vivo. Il video ci mostra un breve unboxing di Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G, con un particolare focus sulle colorazioni.

Per Galaxy A54 5G vediamo una colorazione in giallo particolarmente ricercato, con una finitura leggermente opaca. Per Galaxy A34 5G invece vediamo chiaramente una colorazione sul bianco, con un leggero gradiente che rende l'effetto perlaceo.

In entrambi i casi scorgiamo la cura che Samsung ha posto sull'esperienza visiva dei nuovi smartphone, anche in passato abbiamo visto i modelli della serie Galaxy A particolarmente curati dal punto di vista della scelta di colorazioni.

Il resto del video non ci regala niente di nuovo rispetto a ciò che già sappiamo. I due modelli sono molto simili, anche in termini di configurazione della fotocamera posteriore. Anteriormente l'unica differenza che impatta è l'alloggiamento della fotocamera anteriore, che per Galaxy A54 5G è nel foro centrale, mentre si trova nel notch per Galaxy A34 5G.

Chiaramente troveremo delle differenze più sostanziali nella scheda tecnica. In questo articolo abbiamo parlato di cosa attenderci dalle specifiche tecniche dei nuovi medio-gamma Samsung. La loro presentazione dovrebbe avvenire il prossimo 16 marzo.