ROG Phone 7 sarà svelato ad aprile: per festeggiare ASUS sconta tanti dispositivi sul suo store

ASUS annuncia ROG Phone 7! O meglio, ne conferma l'esistenza, confermandone il nome e annunciando quella che sarà la data di presentazione del nuovo gaming phone di riferimento per il mercato degli smartphone. In ogni caso già sapevamo che ASUS ROG Phone 7 era in arrivo, visto che, come spesso accade, il TEENA aveva "spoilerato" la sua esistenza.

Tra le anticipazioni condivise da ASUS su ROG Phone 7 si parla del processore, che sarà l'ultimo modello di punta di Qualcomm, molto probabilmente Snapdragon 8 Gen 2 (o magari 8+ Gen 2) visto che per il Gen 3 si dovrà aspettare novembre, e anche del sistema di raffreddamento completamente rinnovato.

ASUS fa cenno anche ad altre caratteristiche quali il "display da gioco più fluido di sempre", una batteria straordinaria (secondo il TEENA da 6.000 mAh) e a tante nuove funzioni smart, ma ovviamente non va oltre questi slogan proprio per creare hype nell'attesa della presentazione vera e propria.

Quest'ultima si terrà il 13 aprile prossimo alle 14:00 ora italiana tramite un evento che si svolgerà esclusivamente online in streaming. Tutti i dettagli qui.