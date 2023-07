Rivelati i prezzi dello Xiaomi Pad 6 in Europa: bene ma non benissimo

Era fine maggio e Xiaomi presentava la sua nuova linea di monopattini elettrici, friggitrice ad aria, robot aspirapolvere e lo Xiaomi Pad 6, ma di quest'ultimo non avevamo il prezzo ufficiale. Ad aprile lo Xiaomi Pad 6 e lo Xiaomi Pad 6 Pro erano stati lanciati in Cina a un prezzo assolutamente allettante, perché si parlava di 250€ per la versione base e 330€ per la variante Pro. Tuttavia, sapevamo già che i prezzi non sarebbero rimasti tali una volta arrivati qui.

Infatti, oggi ci viene incontro il sito di Pricebaba, che in esclusiva ha collaborato con il noto leaker Ishan Agarwal per ottenere informazioni sul lancio in Europa dei tablet marchiati Xiaomi.

Prima di tutto, dobbiamo dire che lo Xiaomi Pad 6 Pro con lo Snapdragon 8+ Gen 1 rimarrà un'esclusiva della Cina. Invece, per quanto riguarda lo Xiaomi Pad 6, il leaker ha rivelato che arriverà in due configurazioni: la 6/128 GB e la 8/256 GB.

Il prezzo in Europa per queste due versioni sarà di 399€ per la prima e 499€ per la seconda, quindi almeno 150 euro di rincaro rispetto alla madrepatria.