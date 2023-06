Nuove speranze per il ritorno del meteo su Android Auto

Coolwalk ha portato una nuova interfaccia grafica, rinnovata sia in termini grafici che strutturali. Ma non sono arrivato solo cose positive. Infatti, le informazioni del meteo sono sostanzialmente sparite dalla barra di stato di Android Auto.

Il rapporto tra Android Auto e le informazioni meteo non è mai stato semplice. Abbiamo visto queste opzioni arrivare, essere rimosse e successivamente tornare con le varie versioni di Android Auto. Con Coolwalk le informazioni meteo sembrano essersi eclissate di nuovo.

Ma questo potrebbe presto cambiare. Nelle ultime ore infatti è stato scovato nel codice di Android Auto un nuovo flag che permetterebbe di abilitare le informazioni del meteo su Android Auto per tutte le tipologie di display.

Si fa riferimento alle tipologie di display perché attualmente Android Auto Coolwalk mostra il meteo soltanto su alcuni tipi di display, ovvero su quelli di dimensioni più grandi.

Con la nuova opzione in fase di sviluppo sarà invece possibile avere le informazioni meteo con Android Auto Coolwalk indipendentemente dal display che si possiede in auto. Ancora non sappiamo però quando arriverà a livello pubblico, torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più.