Il ripristino di un Pixel Watch brickato è per pochi eletti

Google infatti rilascia gli aggiornamenti periodici mensili per Pixel Watch. E insieme a questi pubblica anche le factory image e i file OTA degli aggiornamenti rilasciati. Abbiamo visto come è possibile ripristinare o aggiornare manualmente i Pixel tramite factory image e file OTA.

Verrebbe quindi da pensare che anche per Pixel Watch vale lo stesso, ma in realtà non è così. Google infatti ha chiarito che per usare le factory image e file OTA su Pixel Watch sarà necessario collegare lo smartwatch al PC con uno speciale connettore che Google fornisce solo su invito.

In altre parole, l'utilizzo delle factory image e file OTA per Pixel Watch non è concesso a tutti gli utenti, ma probabilmente soltanto a sviluppatori o addetti ai lavori selezionati da Google.

Quindi sperate di non trovarvi mai per le mani un Pixel Watch brickato, ovvero che non si avvia in alcun modo a causa di operazioni software non andate a buon fine, altrimenti dovrete far ricorso necessariamente all'assistenza di Google.