Come funzionerà il rilevamento delle cadute di Pixel Watch

Pixel Watch è il primo smartwatch effettivamente prodotto da Google. L'orologio è stato davvero apprezzato dal pubblico (e anche da noi) e supporta la maggior parte delle funzionalità che ci si potrebbe aspettare da un dispositivo del genere, tranne una: il rilevamento automatico delle cadute.

Questa funzionalità, che su altri dispositivi come Apple Watch o Galaxy Watch di Samsung è presente da molto tempo, non è mai arrivata su Pixel Watch, anche se ovviamente Google ha annunciato che questa sarebbe arrivata entro questo inverno. Anche l'ultimo aggiornamento dell'orologio, rilasciato i primi giorni di febbraio, non ha portato il rilevamento delle cadute.

Nonostante ciò, sembra che non ci sarà da attendere troppo: nella versione 1.1 dell'app Pixel Watch, necessaria per gestire le funzionalità dell'orologio e che ha da poco superato i 500 mila download, sono stati scoperti dei riferimenti a questa utile funzionalità e dunque possiamo farci un'idea del funzionamento generale.