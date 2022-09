Sembra esserci un problema di "rigonfiamento" nelle batterie dei vecchi Samsung

Arun Maini , meglio noto come Mrwhosetheboss, uno degli youtuber più famosi al mondo nella sfera tech, ha da poco pubblicato un video che sta già facendo molto discutere . E che non piacerà a Samsung . Ciò che lui afferma è, in estrema sintesi, che Samsung ha ancora un problema con le batterie , che potrebbe riguardare un po' tutti i suoi smartphone.

"Gli smartphone Samsung si stanno gonfiando"

Mrwhosetheboss ha quindi continuato ad indagare, e si è accorto di segnalazioni simili da parte di altri utenti che, come lui, vantano collezioni nutrite e di vecchia data. Marques Brownlee , ad esempio, ha avuto qualche problema simile nel corso degli anni, sempre solo con smartphone Samsung, e come lui altri youtuber di rilievo.

Volendo proprio fare un video dedicato a questa sua invidiabile collezione, Arun si è accorto che la batteria del suo Galaxy Note 8 si era gonfiata al punto da spaccare il telefono in due . E lo stesso era successo ai Galaxy S6, S8 , S10/S10E ed anche al Galaxy Z Fold 2 , tutti custoditi nella medesima "libreria". Casi sfortunati? Non proprio, anche perché il resto della enorme collezione di Arun è immacolata, senza alcun problema di questo tipo.

Ma cosa è successo? Succede che Arun, essendo chi lui è, possiede una enorme collezione di smartphone , tutti custoditi nel corso degli anni nella stessa stanza , in un apposito scaffale realizzato ad-hoc, dove i telefoni vengono posti spenti, scarichi , non collegati ad alcuna fonte di alimentazione , e lì lasciati a riposare in eterno; o almeno finché non sono utili per qualche video/confronto.

La spiegazione di Zack Nelson

A questo punto Arun ha interpellato Zack Nelson, noto per il canale YouTube JerryRigEverything, dove ormai da anni smonta e tortura ogni smartphone che gli passi sotto mano; e casualmente anche lui ha notato un rigonfiamento anomalo nella batteria di alcuni suoi Samsung.

Essendo chi lui è, Zack ha provato ad indagare le cause di questa anomalia, deducendo che gli elettroliti all'interno della batteria si stavano decomponendo, rilasciando una sostanza gassosa. E per essere sicuro che non ci fossero reali pericoli, Zack è stato abbastanza coraggioso da forare le batterie dei suoi Samsung, per vedere cosa sarebbe successo, e... non è successo nulla. Nessuna esplosione, nessun fumo, niente di niente, dimostrando quantomeno che i meccanismi di sicurezza messi in campo dall'azienda coreana sembrano funzionare piuttosto bene.

Ciò non significa però che non ci sia alcun rischio. Come ribadito da Zack, provare a ricaricare una batteria in queste condizioni (magari meno vistose di così) può portare ad un surriscaldamento anomalo, con conseguenze impredicibili.