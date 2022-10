Nuovo Pixel in arrivo? Trovati riferimenti ad un misterioso Pixel G10

Dal codice, si nota anche che il Pixel G10 monterà dei display prodotti da BOE : il produttore è famoso per essere il fornitore dei display di alcuni iPhone, per cui questo ci lascia intendere che il dispositivo sarà di fascia alta.

La scoperta si deve al tipster Kuba Wojciechowski: il Pixel G10 sarà uno smartphone con schermo in risoluzione 3120 x 1440 pixel e dimensioni di 155 mm in altezza e 71 mm in larghezza. Queste misure corrispondono esattamente al pannello da 6,7 pollici che troviamo sul Pixel 7 Pro , e anche il raggio della curvatura dei bordi del display sembra essere paragonabile a quello del top di gamma Google.

Difficile capire cosa sia questo Pixel G10: in passato, alcuni rumor parlavano di due smartphone, con nome in codice Felix e Lynx, in sviluppo da parte di Google, ma non è chiaro se questo G10 corrisponde a uno dei sopracitati dispositivi. In ogni caso, Pixel G10 è ancora ai primissimi stage dello sviluppo, e dunque bisognerà attendere ancora un po' prima di saperne di più.

Pixel G10 potrebbe però essere un "Pixel Mini" o un "Pixel Ultra": qualche giorno fa, un rumor parlava proprio della possibilità di vedere un ulteriore smartphone della serie Pixel 7 nei prossimi mesi. Ai più curiosi, consigliamo di dare uno sguardo a questo articolo a riguardo.