Il nuovo corto di Ridley Scott è stato girato con Galaxy S23 Ultra

Il regista di Alien, Blade Runner e Il Gladiatore ha infatti girato un nuovo corto , della durata di circa quattro minuti, utilizzando esclusivamente un Galaxy S23 Ultra e alcuni accessori professionali, come si nota chiaramente nel video backstage pubblicato dalla stessa Samsung e che trovate in fondo all'articolo.

Dopo tantissimi rumor e leak, il 1° febbraio sono stati finalmente presentati i nuovi top di gamma Samsung , ovvero Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra ( qui trovate la nostra anteprima video , in attesa della recensione). Tra i punti di forza dei dispositivi, c'è sicuramente il comparto fotografico, e a "confermarlo" è Ridley Scott .

Il corto di Ridley Scott è chiamato Behold, che in italiano può essere tradotto come guardare o osservare. Il protagonista del video è un ragazzo che viene infastidito e inseguito da un gruppo di malintenzionati: durante la fuga, accompagnata da un assolo di batteria, il ragazzo riesce a nascondersi in un edificio abbandonato e all'interno vi trova un cavallo, che poi libera.

Per concludere, vi ricordiamo le specifiche tecniche delle fotocamere di Galaxy S23 Ultra (qui trovate invece le specifiche tecniche complete per i tre dispositivi della serie Galaxy S23):