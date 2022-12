Trapelata i rendering di Moto E13, il nuovo entry-level di Motorola

Di questo nuovo modello sono trapelati alcuni render che ne hanno annunciato il design . Sul posteriore si nota un singolo sensore fotografico , al di sotto del quale spunta un modulo flash LED. Il logo Motorola, invece, è al centro del pannello posteriore, il quale si presenta curvo (e realizzato in plastica). Il telaio, leggermente piatto, presenta i pulsanti di accensione e volume sul lato destro (su quello sinistro c'è lo slot SIM). Nella parte inferiore è presente la porta USB-Type C , la griglia dell'altoparlante ed il microfono.

Motorola ha vissuto un 2022 intenso grazie al lancio di diversi smartphone , tra cui l'ultimo Moto X40 , che sul mercato globale potrebbe assumere la denominazione di Motorola Edge 40 Pro . L'azienda, però, sta già pensando al 2023 , un anno in cui verranno immessi sul mercato i nuovi modelli della Serie E e della Serie G . Il primo in tal senso sarà il Moto E13, un dispositivo entry-level dedicato al mercato indiano (non si sa se debutterà anche altrove).

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, recentemente alcuni dettagli sono trapelati su "Geekbench". Si parla della presenza di un processore UniSoC T606, affiancato da 2 GB di RAM. Non mancherà Android 13, anche se si potrebbe trattare della versione "Go Edition" considerando la quantità di RAM non elevata.