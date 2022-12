Trapelati i render ufficiali del nuovo Moto G13: sul posteriore spicca il sensore da 50 MP

Periodo intenso per Motorola, che presto potrebbe lanciare nuovi modelli della serie G. In particolare, recentemente sono emerse delle indiscrezioni sul nuovo Moto G53, che debutterà in Cina nel 2023, e soprattutto sul Moto G13, che dovrebbe apparire sui mercati globali, incluso quello dell'India. A riguardo, "MySmartPrice" è riuscita a scovare alcuni dettagli chiave dello smartphone, inclusi i render ufficiali che hanno svelato tutto il design del telefono.

Lo smartphone, tra i più economici della serie, debutterà nella tonalità di grigio e con un modulo fotografico posteriore di forma rettangolare. I sensori, tra l'altro, saranno caratterizzati da due grandi ritagli circolari (il flash LED si trova all'interno del modulo). Per quanto riguarda le singole specifiche, si vocifera sulla possibile presenza di un sensore da 50 MP. La cornice, invece, sarà piatta e ospiterà i pulsanti di accensione e volume sul bordo destro. Nella parte inferiore spicca la porta USB Type-C, il jack per le cuffie da 3,5 mm e la griglia dell'altoparlante.

Sempre sulle cornici, saranno piuttosto strette, ad eccezione del mento che sarà relativamente spesso.