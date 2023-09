Ecco altri render di Galaxy S23 FE: non vi aspettate grosse sorprese

Molto probabilmente Samsung, entro la fine dell'anno, lancerà il nuovo smartphone Galaxy S23 FE. A riguardo, sono trapelati, nelle scorse ore, alcuni render che hanno confermato come il futuro dispositivo dell'azienda coreana potrebbe essere molto simile alla variante standard di Galaxy S23. In particolare, il pannello posteriore sembra riflettente, anche se non è ancora chiaro se sarà realizzato in plastica o in vetro. Il telaio ed i bordi, invece, sembrano essere in alluminio.