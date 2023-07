Diffusi i primi render di OnePlus 12: confermato un cambiamento in ambito fotografico

OnePlus si sta preparando a lanciare il suo nuovo ed atteso smartphone premium : parliamo di OnePlus 12. A riguardo, Smartprix , in collaborazione con il noto tipster OnLeaks , ha ottenuto render in alta qualità del dispositivo (basati su un'unità di test). Il telefono presenta un design elegante, caratterizzato da un colore nero lucido, con l'iconica finitura arenaria OnePlus. Si può osservare, poi, un cambiamento importante rispetto al modello precedente: ci riferiamo al modulo fotografico.

OnePlus, prendendo spunto da OPPO Reno 10 Pro+, ha optato per l'inserimento di un teleobiettivo periscopico da 64 MP invece che di uno di tipo tradizionale (in particolare, si tratta del sensore Omnivision OV64B). Per quanto riguarda la parte anteriore, le cornici appaiono più sottili rispetto al passato, mentre il sensore fotografico è stato spostato dall'angolo in alto a sinistra al centro. Sempre in ambito fotografico, il sensore principale avrà una risoluzione da 50 MP (serie IMX9), affiancato a quello grandangolare da 50 MP.