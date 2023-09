I render di OnePlus 12 confermano una scelta di design

Come si può notare dalle immagini, abbiamo avuto la conferma della presenza dell'oblò laterale posteriore che raccoglie i sensori delle fotocamere: una scelta che divide il pubblico, perché c'è a chi piace e a chi non piace. Tuttavia, è una scelta che dà un'identità al dispositivo e lo identifica come successore del OnePlus 11 .

Eppure oggi arriva una notizia in esclusiva da Mysmartprice in collaborazione con il noto leaker OnLeaks , che ci conferma il design del modulo fotografico , ma al quale aggiunge anche un piccolo cambiamento rispetto a quanto sapevamo fino ad ora.

Quello che notiamo di diverso rispetto ai render passati sta nel sensore del teleobiettivo periscopico, perché prima era inserito in una fascia argentata dominata dalla scritta Hasselblad, mentre adesso vediamo che questa fascia è scomparsa, che il sensore si è uniformato agli altri (nonostante rimanga la forma rettangolare al suo interno) e che la scritta del brand fotografico è stata rimpiazzata dalla semplice iniziale "H" posta su un lato.

Inoltre, vicino al terzo sensore notiamo un altro componente dell'oblò, di cui però non si conosce la natura, perché non sembra essere identificato come un sensore fotografico, sebbene ne ricordi la forma. Per di più, il OnePlus 12 è sempre stato definito come uno smartphone con tre fotocamere, quindi sembra strano che adesso ne sia stata aggiunta una quarta.

Per il resto rimangono confermate le altre specifiche tecniche, benché rimanga qualche dubbio sulla capacità della batteria (non si sa se sarà di 5.000 o 5.400 mAh) e sulla velocità di ricarica cablata (100 W o 120 W).

Per vedere come sarà effettivamente, bisognerà aspettare ancora qualche mese, perché OnePlus 12 dovrebbe vedere la luce prima in Cina a dicembre 2023 e poi sarà disponibile globalmente da gennaio 2024.