I render di Nothing Phone (2) potrebbero essere totalmente sbagliati

Nothing Phone (2) continua a far discutere. In attesa della presentazione ufficiale, che avverrà l'11 luglio 2023, la società continua a spingere sul marketing per attirare le attenzioni del pubblico. Ad esempio, il CEO Carl Pei ha recentemente rilasciato alcune informazioni sullo smartphone, incluso uno screenshot con protagonista la schermata iniziale di Nothing OS 2.0.

Osservando l'immagine, alcuni utenti, tra cui il noto leaker SnoopyTech, hanno notato qualcosa di strano, un dettaglio che va in controtendenza rispetto ai render trapelati in passato. In particolare, dato che nella schermata iniziale si può vedere l'orologio in alto a sinistra, è possibile ipotizzare che il sensore della fotocamera anteriore verrà posizionato al centro e non a sinistra, come abbiamo visto sul primo modello. Questa novità spiegherebbe anche le affermazioni di Carl Pei sui render diffusi sul web. Il CEO di Nothing, infatti, definì errate le anticipazioni sul design di Nothing Phone (2).