Diffusi i primi render del nuovo Moto G Power 2023: tripla fotocamera e display da 6,5"

Motorola si sta preparando al lancio di un nuovo smartphone: si tratta di Moto G Power 2023. A questo proposito, MySmartPrice, insieme al popolare informatore OnLeaks, ha diffuso le prime immagini ed un video del nuovo dispositivo economico dell'azienda. Inoltre, sono state anticipate anche alcune delle specifiche del futuro Moto G Power 2023.

Entrando nel vivo della notizia, il telefono presenterà un display da 6,5", tuttavia ancora non si sa la definizione e la frequenza di aggiornamento. Il modello del 2022, ad esempio aveva un pannello HD+ con refresh rate a 90 Hz. È sicura, invece, la presenza del jack per le cuffie da 3,5 mm così come i tre sensori fotografici posteriori con flash led (i dettagli sul comparto fotografico sono ancora sconosciuti). Le dimensioni del dispositivo, tra l'altro, saranno 163,1 x 74,8 x 8,4 mm (lo spessore è di 10mm in corrispondenza del modulo fgotografico).