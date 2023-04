Ecco i render più dettagliati di Pixel Fold: Google prova a sorprendere

In particolare, gli angoli del display esterno risultano arrotondati e la cerniera sempre non troppo vistosa. La parte posteriore, invece, è piuttosto simile ai recenti Pixel, con una piccola differenza estetica relativa alla barra della fotocamera, che non tocca i bordi. Altri dettagli che si possono notare sono il Pixel Launcher e le icone caratterizzate dal Material You. Pixel Fold, almeno in questi render, sembra essere catturato nella tonalità denominata Obsidian.