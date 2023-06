Questo sarà il primo smartphone con Snapdragon 4 Gen 2

Sin dalla notte dei tempi di Android abbiamo conosciuto Qualcomm come uno dei produttori più attivi nel contesto dei processori. Questo vale ancora oggi, con i processori Snapdragon che troviamo su tantissimi modelli di smartphone.

E nelle ultime ore sono trapelati importanti novità su cosa attenderci in casa Redmi prossimamente. L'azienda cinese infatti sta per lanciare un dispositivo di fascia media, il Redmi 12R, che fa particolare notizia perché probabilmente sarà il primo in assoluto a sfoggiare il processore Snapdragon 4 Gen 2 di Qualcomm.