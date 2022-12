Sul finire del 2022 Redmi annuncia il suo nuovo smartphone economico: ecco il Redmi 12C

Il processore, invece, è un MediaTek Helio G85, affiancato da 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna (espandibile tramite micro-SD fino a 512 GB). Nel dettaglio, la CPU octa-core è abbinata ad una GPU Mali-G52. Il Redmi 12C, poi, include una batteria da 5.000 mAh (con un adattatore di ricarica da 10 W), una porta microUSB e un jack per cuffie da 3,5 mm. Lato design, il telefono – che misura 168,76 x 76,41 x 8,7 mm - viene fornito con un corpo in policarbonato, così come la cornice risulta in plastica.

Il peso complessivo, infine, è di circa 192 grammi. A muovere il tutto ci pensa la MIUI 13 basata su Android 12. A riguardo, non sono presenti tutte le funzionalità della MIUI visto che su questo smartphone viene eseguita una "versione esclusiva ottimizzata".