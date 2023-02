Redmi batte tutti: ecco la ricarica più potente al mondo

Il mondo tecnologico è tutto attratto dalle novità che arrivano dal Mobile World Congress, la nota fiera tecnologica che si sta svolgendo a Barcellona e che stiamo seguendo con attenzione. Dalla Cina però arrivano novità che fanno rumore.

Le novità delle quali parliamo arrivano da Redmi, l'azienda cinese collegata a Xiaomi. Nelle ultime ore l'azienda ha annunciato un importante nuova funzionalità che riguarda la ricarica rapida della batteria dei suoi smartphone.

Stiamo parlando della ricarica rapida essenzialmente più potente al mondo. Si tratta di ben 300W in output per la ricarica annunciata da Redmi. Per darvi un'idea della rapidità, l'azienda l'ha testata su un Redmi Note 12 e sulla sua batteria da 4.100 mAh:

Soltanto 2 minuti e 11 secondi per raggiungere il 50% di carica.

per raggiungere il 50% di carica. 5 minuti per arrivare al 100%.

Nel video dimostrativo, che trovate a questo indirizzo, è interessante vedere come in realtà la ricarica rapida raggiunge l'output di 290W solo per poco tempo, per poi viaggiare a valori più bassi.

Non sappiamo se si tratta di un limite tecnico dipendente dallo smartphone, oppure se il valore di 300W pubblicizzato è da considerarsi puramente nominale.

Redmi ha chiarito che l'alimentatore in grado di fornire tale ricarica rapida è dotato di tecnologia Double GaN, con la quale è possibile scongiurare ogni tipo di pericolo di surriscaldamente grazie a diversi sistemi di protezione.

La tecnologia appena annunciata da Redmi è in fase di finalizzazione, rimane ancora da capire quando la vedremo effettivamente sul mercato.