Redmi Pad è il nuovo tablet Xiaomi per l'intrattenimento, ma senza prezzaccio

Redmi Pad: scheda tecnica

: 10,61'' LCD, 90Hz, 1.200 x 200 pixel, luminosità 400 nit, contrasto 1.500:1, oltre un miliardo di colori CPU : MediaTek Helio G99 a 2,2GHz con GPU ARM Mali-G57 MC2

: MediaTek Helio G99 a 2,2GHz con GPU ARM Mali-G57 MC2 RAM : 3 / 4 GB LPDDR4X

: 3 / 4 GB LPDDR4X Archiviazione : 64 / 128 GB UFS 2.2

: 64 / 128 GB UFS 2.2 Fotocamera posteriore : 8 megapixel

: 8 megapixel Fotocamera frontale : 8 megapixel, FOV 105°

: 8 megapixel, FOV 105° Connettività : Wi-Fi ac, Bluetooth 5.3, USB-C

: Wi-Fi ac, Bluetooth 5.3, USB-C Batteria : 8.000 mAh con ricarica a 18 Watt (alimentatore da 22,5 Watt)

: 8.000 mAh con ricarica a 18 Watt (alimentatore da 22,5 Watt) Dimensioni : 250,38 x 157,98 x 7,05 mm

: 250,38 x 157,98 x 7,05 mm Peso : 445 grammi

: 445 grammi OS: Android 12 con MIUI for Pad

L'esperienza di Redmi Pad parte dal display ad elevato refresh, con certificazione SGS per la riduzione dell'affaticamento della vista, affiancato da quattro speaker Dolby Atmos, per un audio al pari.

La "webcam" dall'ampio campo visivo usa la tecnologia FocusFrame per inquadrare correttamente tutti i partecipanti alle videochiamate di gruppo.

Il resto delle specifiche parlano da sole, qualificandolo come un dispositivo di fascia medio/bassa, ma comunque disponibile in vari tagli di RAM/archiviazione, per venire incontro alle esigenze del pubblico più eterogeneo possibile.