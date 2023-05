Annunciato Redmi Note 12R Pro: display OLED a 120Hz e Snapdragon 4 Gen 1

Xiaomi in Cina ha presentato il nuovo smartphone economico Redmi Note 12R Pro. Si tratta di un dispositivo caratterizzato dalla presenza di un display OLED FHD da 6,67" con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Per quanto riguarda il processore, invece, è presente lo Snapdragon 4 Gen 1 abbinato a 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna (UFS 2.2). Non male anche il comparto fotografico: su tutto spicca il sensore principale da 48 MP, affiancato da un sensore di profondità di 2 MP e da quello frontale di 16 MP. Buona l'autonomia, garantita da una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida da 33 W).