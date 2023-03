Xiaomi porta in Italia i Redmi Note 12 e i prezzi di lancio sono ottimi!

A 5 mesi di distanza dal lancio in Cina, Xiaomi porta finalmente in Italia la serie Redmi Note 12, attesa alla prova del prezzo, ancor più che a quella delle specifiche. Non mettiamo però il carro davanti ai buoi, e per dare il giusto peso a quello che sarà poi il listino in Italia andiamo prima a riepilogare con chi abbiamo a che fare.